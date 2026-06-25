Dondurulmuş varlıklar tartışması büyüyor: İran’dan Trump’a sert tepki! ‘Tek ürününüz boş vaatler’

İran Meclis Başkanı ve ABD ile Müzakere Heyeti Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'ın dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasıyla ilgili açıklamasına X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajla cevap verdi.

Kalibaf, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"ABD, serbest bırakılan varlıklarımızın onların tarım ürünlerini satın alacağını yalan bir şekilde iddia ediyor. İlginç. Hasat ettiğimiz tek ürün, sizin ektiğiniz on yıllardır süren güvensizlik. Organik, bol ve ev yapımı fakat görünüşe göre, ABD sadece GDO'lu soya fasulyesi, tutulmayan sözler ve boş laflar ihraç ediyor."