Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken Donets Nehri'nde yaşanan olay dünya basınında geniş yankı buldu. Ukrayna ordusu tarafından servis edilen görüntülere göre Rus ordusu, Donets Nehri'nden geçerken çok sayıda zırhlı aracını kaybetti. Ukrayna ordusunun direnişi sonrasında onlarca tankın kullanılmaz hale geldiği ve Rus askerlerinin çok sayıda zırhlı aracı da bölgede bırakıp kaçtığı öne sürüldü. Arvupa basını yaşanan olayı "Rusya'nın Donets Nehri fiyaskosu" şeklinde verdi. Öte yandan Ukrayna, Karadeniz'deki Yılan Adası yakınlarında bir Rus donanma lojistik gemisini vurduğunu açıkladı. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu ise Ukrayna'da son bir ayda 100'e yakın çocuğun öldüğünü duyurdu.Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez Ukrayna'da tutuklanan bir Rus askeri de savaş suçundan yargılanıyor. Rus Çavuş Vadim Shyshimarin, 62 yaşında bir Ukraynalıyı arabasının açık camından içeri silahını doğrultarak başından vurmakla suçlanıyor