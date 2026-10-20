Dört ülke savunma sanayisinde güçlerini birleştiriyor: Türkiye öncülüğünde mutabakat Katar’da imzalanacak

Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya arasında savunma sanayisi alanında iş birliğini geliştirmeyi amaçlayan mutabakat zaptının yarın Katar'da imzalanması bekleniyor.

Alınan bilgiye göre, savunma sanayisi iş birliği, savunma teknolojileri ve bilgi transferi, eğitim ve araştırma-geliştirme (AR-GE) faaliyetlerini kapsayan mutabakatla ülkelerin ulusal savunma kabiliyetlerinin artırılması ve dostane savunma sanayisi bağlarının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Dört ülkenin mevcut savunma sanayisi ilişkileri dikkate alındığında mutabakat, yeni iş birliği alanları oluşturmanın yanı sıra devam eden projelerin farklı ülkelerin sanayi kabiliyetlerini bir araya getirecek biçimde geliştirilmesi açısından da potansiyel taşıyor.

Türk savunma sanayisi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının liderliğinde söz konusu ülkelerde uzun yıllara dayalı köklü ilişkilere sahip bulunuyor.

Türkiye ile Katar arasındaki savunma sanayisi iş birliği, son dönemde ortak yatırım ve üretim modellerine yönelen bir görünüm sergiliyor. Bu tecrübenin dört ülke arasındaki mutabakat kapsamında değerlendirilmesi, uygun projelerde üretim kapasitesinin paylaşılması ve üçüncü ülkelere yönelik iş birliği imkanlarının araştırılması açısından önem taşıyor.

Pakistan ve Türkiye arasında da farklı platformlarla somutlaşan savunma sanayisi iş birlikleri bulunuyor. Bu birikim, dört ülke arasında oluşturulacak yeni iş birliği çerçevesi bakımından önemli bir referans niteliği taşıyor. Pakistan'ın mevcut savunma sanayisi tecrübesi ve ihtiyaçlarıyla Türkiye'nin platform geliştirme, elektronik sistemler, mühimmat ve alt sistem üretimi alanlarındaki kabiliyetlerinin farklı projelerde bir araya getirilmesi potansiyeli bulunuyor. Mutabakatın AR-GE, eğitim ve bilgi transferini kapsaması da iş birliğinin yalnızca ürün tedarikiyle sınırlı kalmaması, mühendislik ve teknik uzmanlık paylaşımının geliştirilmesi açısından fırsatlar sunuyor.

Endonezya ile son dönemde milli muharip uçak KAAN'ın satışı, KAPLAN MT orta sınıf tank ve zırhlı personel taşıyıcının ortak geliştirmesi, ATMACA gemisavar füzesinin tedariki ve ortak üretimi gibi başlıklarda savunma sanayisi alanında somut adımlar atıldı. Bu projeler üzerinden gelişen ilişkilerin yeni mutabakat kapsamında başka alanlara taşınması, ortak teknoloji geliştirme ve üretim imkanlarının değerlendirilmesine zemin hazırlaması bekleniyor.

Dört ülke arasında imzalanacak mutabakatın, mevcut ikili ilişkileri çok taraflı bir iş birliğine dönüştüreceği değerlendiriliyor.

Bu kapsamda tarafların ihtiyaç ve kabiliyetleri doğrultusunda ortak AR-GE projelerinin geliştirilmesi, savunma sanayisi ürünlerinin belirli bileşenlerinin ortak üretilmesi, teknik personel eğitimlerinin yürütülmesi ve mühendislik tecrübesinin paylaşılması gibi alanlar somut iş birliği konuları arasında yer alıyor. Geliştirilen ürünlerin tarafların ihtiyaçlarına göre uyarlanması ve uluslararası pazarlarda değerlendirilmesinin de yeni imkanlar sunabileceği belirtiliyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör