Dört ülkeden uzun menzilli füze konusunda işbirliği

Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Fransa, Almanya, İtalya ve Polonya'nın ABD'nin Washington kentinde düzenlenen NATO Zirvesi'nde ortak niyet mektubu imzaladıklarını duyurdu.

Paylaşımında "Ukrayna'daki savaş, uzun menzilli saldırıların Avrupa'nın savunması için kilit bir konu olduğunu gösteriyor" ifadesini kullanan Lecornu, bu 4 ülkenin uzun menzilli seyir füzesi geliştirme konusunda işbirliği yapacağını açıkladı.

Lecornu, bu işbirliğinin "Avrupa savunma sanayisini harekete geçireceğini" belirtti.