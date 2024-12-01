Down sendromlu ‘madalya avcısı’

Antalya'da düzenlenen Down Sendromlular Dünya Spor Oyunları'nda (Trisome Oyunları) jimnastikte 2 altın madalya kazanarak dünya şampiyon olan Selin Naz Özcan'ın (15) yeni hedefi önümüzdeki yıl Çekya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak. Adana'da yaşayan Selin Naz Özcan, down sendromlu olarak dünyaya geldi.Annesi Dilek Özcan, kızı dünyaya geldikten sonra kendini ona adadı. Diğer çocuklar gibi sosyalleşebileceğini, kendini geliştirebileceğinin farkına vardı. Selin Naz'ın jimnastiğe ilgisini gören anne kızını jimnastik okuluna yazdırdı.Çeşitli yarışmalarda dereceler elde eden Selin Naz, hobi olarak başladığı jimnastikte milli takıma yükseldi. Kızının başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Dilek Özcan, "Benim hayallerim kızımın hayalleri oldu. Özel çocukları olan anneler kesinlikle evlatlarının arkasında dursunlar. Selin Naz bu şampiyonada da ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek ve madalya ile dönecek" dedi.