Draghi, Putin’le görüşmesini ve Rusya-Ukrayna savaşını değerlendirdi

Başbakan Draghi, Anadolu Ajansının (AA) da temsil edildiği Roma'daki Yabancı Basın Derneğinde, Derneğin başkanı Türk gazeteci Esma Çakır'ın yönettiği basın toplantısında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Toplantıya, Putin ile dün yaptığı telefon görüşmesini değerlendirerek başlayan Draghi, Rus lidere "Ben barış hakkında konuşmak istiyorum dedim. Kendisi de bunu onayladı. Barışın var olduğunu göstermenin ateşkes yaparak olabileceğini kendisine söyledim. Kısa süreli de olsa ateşkesle. Putin bana 'bunun için şartların olgunlaşmadığı' yanıtını verdi. Ama daha sonrasında Mariupol'de insani koridor açıldı." dedi.

Draghi, "Bazı düğümleri çözmek için belki (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy ile görüşmeleri gerektiğini ifade ettim ki Zelenskiy'nin kendisi savaşın başından beri bu isteğini dile getiriyor. Putin, bunun için de şartların olgunlaşmadığını söyledi. Müzakerecilerin görüşmelere devam etmesi gerektiğini söyledi. Putin'in vurguladığı noktalardan biri de müzakerelerde ileriye doğru küçük adımlar olduğunu ve iki tarafın biraz da olsa birbirine yakınlaştığını söylemesiydi. Temkinli olduğumu görüyorsunuz çünkü halen çok fazla şüphecilik var." ifadesini kullandı.

Mario Draghi, İtalya'nın Rusya ve Ukrayna tarafından müzakere maddelerinin uygulanmasına yönelik "garantör" ülke olarak talep edildiğini kaydetti.

Başbakan Draghi, Putin'in savaşın başından bu yana tutumunda değişiklik olup olmadığını 40 dakikalık konuşmada anlamanın zor olduğunu da söyledi.

Ukrayna'yı savunmanın "çok taraflılığı" savunmak olduğunu aktaran Başbakan, Avrupa'nın bu konuda bir olduğuna dikkati çekti.

Draghi, bir Avrupa savunması inşa etmenin, siyasi birlik için esas olduğunu dile getirdi.

AB ile Çin arasındaki zirveye ve Çin'in Rusya-Ukrayna savaşında barışa yönelik oynayabileceği role de değinen Draghi, "Çin'in rolüne dair olumlu beklentilere sahibim. Beklentilerin Çin'in davranışıyla doğrulanıp doğrulanmadığını görmemiz gerekiyor." dedi.

"MEVCUT SÖZLEŞMELER YÜRÜRLÜKTE KALMAYA DEVAM EDİYOR"

Rusya'dan alınan doğal gazın ödemesinin Rusya'nın para birimi ruble ile olamayacağını vurgulayan Draghi, "Mevcut sözleşmeler yürürlükte kalmaya devam ediyor. Avrupalı şirketler doğal gaz için avro veya dolar ödemeye devam edecek. Batılı ülkeler, ruble cinsinden ödeme talebinin kabul edilemez ve imkansız olduğunu söyledi. Ruble meselesi, Rusya'nın iç süreci olduğunu düşünüyorum. Rusya, Avrupa olmazsa başka hiçbir müşteriye gaz satamaz." dedi.

Draghi, Rusya'dan İtalya ve diğer AB ülkelerine gaz arzının "şu anda tehlikede olmadığını" ancak enerji kaynaklarını çeşitlendirmeleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeleri gerektiğini belirtti.

Doğu Akdeniz'de bir ara gündeme gelen "Eastmed" boru hattı projesine Türkiye'nin dahil edilip edilmeyeceğine dair soruya Draghi, "Türkiye'nin dahil olup olmadığını bilmiyorum. Kesin olan şey, AB Komisyonunun bu projenin fizibilitesine yönelik çalışmasına devam ettiğidir ama burada ekonomik ve enerji alanında sürdürülebilirlik açısından değerlendirmek gerekiyor. Son iki ayda yaşananlar uygulanabilirliğe yönelik yargıları güçlü şekilde değiştiriyor." yanıtını verdi.

Draghi, İtalya'nın savunma harcamasının GSYİH'nin yüzde 1,4'üne denk olduğunu ifade ederek ülkesinin Almanya, Fransa ve İngiltere'ye göre daha düşük harcama düzeyine sahip olduğunu, bunun yüzde 2'ye çıkarılması hedefine "süreklilik ve gerçekçilikle" ulaşmaları gerektiğini söyledi.

Başbakan Draghi, aynı basın toplantısında AA muhabirinin Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin taraflar arasında üstlendiği rolü nasıl değerlendirdiği sorusuna da "Türkiye, barış sonucu getirecek müzakere sürecini başlatmak için çok çok önemli bir rol oynuyor. Bunu jeostratejik konumu ve çatışmanın tüm taraflarıyla olan ilişkileri sayesinde yapabiliyor. Burada tüm ülkeler, bu yönde Türkiye ile iş birliği yapmaya hazır." yanıtını vermişti.