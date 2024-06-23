DSÖ: 10 bin hasta tahliye bekliyor

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki temsilcisi Richard Peeperkorn, Gazze'de binlerce hastanın tahliyeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi. İsrail ordusunun kara saldırısı başlatmasının ardından Refah Sınır Kapısı'nın kapatıldığı 7 Mayıs'tan bu yana hiçbir tahliyenin gerçekleşmediğini söyleyen Peeperkorn, DSÖ ve Sınır Tanımayan Doktorlar'a ait 26 yardım TIR'ının Mısır'ın El-Ariş Limanı'nda beklediğini ve TIR'ların Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'na erişimlerinin engellendiğini ve Gazze'ye yardım ulaştıramadıklarını söyledi. Peeperkorn, "Gazze'de en az 10 bin hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor" dedi.İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da bir vahşete daha imza attı. Yaralı bir sivili zırhlı araca bağlayıp gezdirdi. Ağır yaralı olduğu görülen sivilin kanlar içindeki görüntüsü infial yarattı. Sivilin akıbeti ise bilinmiyor.