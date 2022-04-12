DSÖ, Afrika’daki iki yeni alt varyantı takibe aldı

Güney Afrika ülkesi Botsvana'da, Kovid-19 testleri pozitif çıkan 4 kişide Omicron varyantının yeni BA.4 ve BA.5 alt varyantlarına rastlandığı bildirildi. Botsvana Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaşları 30 ila 50 arasında değişen ve tamamı aşılanmış 4 kişide, daha önce İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'da tespit edilen BA.4 ve BA.5 alt varyantlarının görüldüğü belirtildi. Açıklamada, bu kişilerde hafif semptomlar gözlendiği kaydedilirken, halka paniğe kapılmadan mevcut tedbirleri sürdürmeleri çağrısında bulunuldu. DSÖ iki yeni alt varyantı takibe aldığını duyurdu.