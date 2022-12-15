DSÖ Direktörü Ghebreyesus’un zor anları! Amcasının öldürüldüğünü açıkladı

"Umarım barış anlaşması devam eder ve bu çılgınlık sona erer. Ancak bu benim için çok zor bir an." diyen Ghebreyesus, aynı olayda 50 kişinin daha öldürüldüğünü kaydetti.

Eritre Enformasyon Bakanı Yemane Gebremeskel ise iddialarla ilgili soruları yanıtlamadı.