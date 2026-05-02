DSÖ: Gazze’de sağlık ihtiyacı çok büyük

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail'in ateşkese rağmen abluka ve saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de sağlık ihtiyaçlarının çok büyük olduğunu bildirdi. Sağlık hizmetlerini geniş ölçekte yeniden kurmaya başlamak için temel ilaçlar ve malzemelerin Gazze'ye gecikmeden girişine izin verilmesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, bürokratik engeller ile Gazze'ye erişim kısıtlamalarının kaldırılması gerektiğine de işaret etti.

BU KEZ RAHİBEYE TEKME

İşgal altındaki Filistin'de yaşayan Müslümanların yanında Hıristiyanlar da İsrail polisi ve fanatik Yahudiler tarafından hedef alınıyor. Doğu Kudüs'te, Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görevli rahibe, Filistin topraklarını gasp eden bir İsraillinin saldırısında yaralandı.

UCM BAŞSAVCISI BASKILARI ANLATTI

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama emri talep etmesinden önce İngiltere ve ABD'den gelen baskıları anlatarak hakkındaki taciz suçlamalarını reddetti.