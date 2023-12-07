DSÖ: Gazze’deki El Avde Hastanesi’nde durum son derece endişe verici

Ghebreyesus, İsrail'in ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze'de bulunan sağlık tesislerinin durumuna ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

"Gazze'nin kuzeyinde asgari derecede hizmet vererek çalışan El Avde Hastanesi'nin abluka altına alındığına dair haberler son derece endişe verici." ifadelerini kullanan Ghebreyesus, hastanenin içerisinde hala hastalar ve sağlık personeli bulunduğunu vurguladı.

Ghebreyesus, Gazze için "acil ateşkes" çağrısında bulundu.

"GAZZE'DE HİÇBİR YER GÜVENLİ DEĞİL"

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diğer paylaşımında ise DSÖ'nün bugün 4 bin 500 hastanın ihtiyaçlarını karşılamak üzere Gazze'nin güneyindeki Gazze Avrupa Hastanesi ve Nasır Tıp Kompleksi'ne travma ve acil bakım malzemeleri teslim ettiğini ancak çok daha fazlasına ihtiyaç olduğunu aktardı.

Yaşanan yoğun çatışmaların sağlık operasyonlarının yürütülmesini giderek zorlaştırdığına işaret eden Ghebreyesus, 29 Kasım'dan bu yana Gazze'de ilk kez bir hastaneye malzeme ulaştırdıklarını belirtti.

Ghebreyesus, "(Gazze'de) Hiçbir yer güvenli değil. Binlerce hasta, sağlık ve bakım çalışanı için son derece endişeliyiz. Onları korumanın tek yolu ateşkestir. Şimdi." ifadelerine yer verdi.