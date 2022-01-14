DSÖ korona tedavisi için 2 ilaç kullanımını tavsiye etti

'BELİRLİ ŞARTLAR ALTINDA' KULLANILMASI GEREKLİ

Uzmanlar, bu iki ilacın asla aynı anda kullanılmaması gerektiği uyarısında bulundu. Durumu ağır olmayan hastalar için ise monoklonal antikor ilaçlarından Sotrovimab'ın kullanımı "belirli şartlar altında" tavsiye edildi.

Klinik denemelerde yine eklem iltihabı ilaçları olan Ruksolitinib ve Tofasitinib'in kullanımının hastalarda iyileşme sağladığı, ancak Kovid-19'un Omicron gibi yeni varyantlarına karşı etkililiğine dair yeterli kanıt elde edilemediği belirtilerek, bunların kullanımı önerilmedi.

Şimdilik birine şartlı tavsiye kararı verilen monoklonal antikor ilacına ilişkin yeni bilgilerin, deneme sonuçları açıklandığında paylaşılacağı kaydedildi. DSÖ uzmanları daha önce IL-6'nın ağır ve kritik Kovid-19 hastalarında kullanımı için şartlı tavsiyede bulunmuştu.