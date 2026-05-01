DSÖ’den Gazze açıklaması: Erişim kısıtlamaları kaldırılmalı

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

"GAZZE GENELİNDE SAĞLIK İHTİYAÇLARI ÇOK BÜYÜK"

DSÖ'nün, sağlık hizmetlerinin son derece sınırlı olduğu ve toplumun büyük bir bölümünün sağlık hizmetlerine erişiminin olmadığı Gazze'nin kuzeyinde yeni bir aile sağlığı merkezinin kurulmasını desteklediğini belirten Ghebreyesus, bu merkezin, hizmetleri doğrudan toplulukların yaşadığı yerlere götürdüğünü belirtti.

Ghebreyesus, "Gazze genelinde sağlık ihtiyaçları çok büyük." ifadelerini kullandı.

"ERİŞİM KISITLAMALARI KALDIRILMALI"

Sağlık hizmetlerini geniş ölçekte yeniden kurmaya başlamak için temel ilaçlar ve malzemelerin Gazze'ye gecikmeden girişine izin verilmesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, temel ilaçlar üzerindeki bürokratik engeller ile Gazze'ye erişim kısıtlamalarının kaldırılması gerektiğine de işaret etti.

