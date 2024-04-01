DSÖ’den Gazze açıklaması! Şifa ve El-Aksa’da 25 kişi yaşamını yitirdi

DSÖ Genel Müdürü Ghebreyesus, Gazze'deki Şifa hastanesinde 18 Mart'tan bu yana devam eden prosedüre göre 21 kişinin hayatını kaybettiğini ve aralarında 4 çocuk da bulunduğu 28 hastanede gerekli bakım hizmetlerini alamadıklarını ifade etti. Ghebreyesus'un açıklamasında, "18 Mart'ta hastanenin kuşatma kapsamında toplanmasından bu yana 21 hasta hayatını kaybetti. Gazze'deki Şifa hastanesinden bir sağlık çalışanları tarafından güncellemelere göre hastanenin çevresindeki yolculukları devam ediyor. 107 hasta, hastane yerleşkesi içinde, gerekli sağlık desteği, tıbbi bakım ve destek desteği, yetersiz bir binada mevcut" yararlandı.

"YAŞLILARIN YARALARI SON DERECE KAPMIŞ VE SUSUZ DURUMDA"

Ghebreyesus, "Hastalar arasında 4 çocuk ve gerekli bakım araçlarından yoksun 28 kritik hasta mevcut. Hastalar ve çocuklar için çocuk bezi, merkezi torbalar, yaraları temizlemek için su yok. Yaşlıların yaraları son derece kapmış ve susuz durumda. Dünden bu yana onu 15 kişi için sadece Bir şişe su kaldı.Son derece sağlıksız koşullar ve su eksikliği nedeniyle yayılarak yayılmıştır.Yiyecek son derece mevcuttur - bu durumda, kötüleşen diyabet için potansiyel olarak hayati tehlike arz etmektedir" ifadelerine yer verdi.

Açıklamada DSÖ çalışanlarının yardım sevkıyatında, El-Aksa hastanesinde İsrail'in hava saldırılarında 4 kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

NETANYAHU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dünkü basın toplantısında Şifa hastanesi ile ilgili olarak, "IDF ve ISA'nın Şifa'daki eylemini takdir etmek istiyorum. Geçen hafta güçlerimiz orada örnek bir şekilde faaliyet gösterdi. Şifa, Hamas için ana terör komuta merkezi haline geldi. Üst Bölüm komutanları dahil 100'den fazla teröristi etkisiz hale getirdiler ve yeni teröristler teslim oldu. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir hastane yok, model terörist sığınağıydı" ded