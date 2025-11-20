DSÖ’den Gazze açıklaması: ’Travma uzun sürecek’

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla ABD merkezli X sosyal medya platformu üzerinden Gazze'deki çocuklara ilişkin bir paylaşım yaptı.

TRAVMA UZUN SÜRECEK

Ateşkesle birlikte 2 yıl süren şiddetin ardından Gazze'deki çocukların sessiz anlar yaşadığını belirten Ghebreyesus, kırılgan ateşkesi, çocuklara nefes alma, oyun oynama ve hatta iyileşmeye başlama şansı verdiğini kaydetti. Ghebreyesus, "Travma, yaralanma, keder ve parçalanmış çocuklukların iyileşmesi çok daha uzun sürecek." ifadelerini kullandı.

YENİDEN İNŞAYI DESTEKLİYORUZ

DSÖ'nün sağlık sisteminin rehabilitasyonunu ve yeniden inşasını desteklediğini vurgulayan Ghebreyesus, çocuklar için ruh sağlığı hizmetlerini genişletmek için sahada olduklarının altını çizdi. Ghebreyesus, "Bugün Dünya Çocuk Günü. DSÖ, bu günde kalıcı bir barışa yol açacak şekilde ateşkese tam saygı gösterilmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı.