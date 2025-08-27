DSÖ’den Gazze’ye ilişkin açıklama: 15 bin 800’den fazla hasta tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'den tıbbi tahliyelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ghebreyesus, Ekim 2023'ten bu yana 5 bin 300'ü çocuk 7 bin 600'den fazla hastanın tıbbi tahliyesini desteklediklerini vurgulayarak, "DSÖ, bu sabah 62 refakatçisiyle 18 çocuk ve 1 yetişkin hastayı Gazze'den Ürdün'e tahliye etti" ifadesini kullandı.

Gazze'de 15 bin 800'den fazla kritik hastanın, alamadığı acil özel bakım nedeniyle tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu kaydeden Ghebreyesus, Ürdün hükümetine sürekli desteği için teşekkür etti.

"BARIŞ EN İYİ İLAÇTIR"

Ghebreyesus, daha fazla ülkeye, acil bakıma ihtiyaç duyan daha fazla Gazzeli hastayı kabul ederek hayat kurtarmaya yardımcı olmaları ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'ya da tıbbi tahliye yolunun yeniden tesis edilmesi çağrısında bulundu. Ghebreyesus, "Barış, en iyi ilaçtır" dedi.