DSÖ’den İsrail’e sert uyarı: Gazze’de insanlık dışı koşullara son verin

Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki askeri müdahaleler ve tahliye emirlerinin yeni yerinden edilme dalgalarına yol açtığını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü ayrıca travma yaşayan ailelerin insan onuruna yakışmayan ve giderek daralan bir alana sürüldüğünü vurguladı.

YARALILAR VE ENGELLİLER HAYATİ TEHLİKEDE

Açıklamada, yaralıların ve engellilerin güvenli bölgelere taşınamadığı, bu durumun onların hayatlarını büyük risk altına soktuğu ifade edildi. Ghebreyesus, "Halihazırda dolup taşan hastaneler, artan şiddet nedeniyle erişilemez hale geldi. DSÖ'nün hayat kurtarıcı malzemeleri ulaştırması da engelleniyor." sözleriyle durumun vahametini gözler önüne serdi.

ATEŞKES ÇAĞRISI YİNELENDİ

Hastanelerin çöküşün eşiğinde olduğuna dikkat çeken Ghebreyesus, Gazze'deki insanlık dışı koşulların son bulması gerektiğini vurgulayarak Gazze için bir kez daha ateşkes çağrısı yaptı.