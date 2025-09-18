DSÖ’den İsrail’e sert uyarı: Gazze’de insanlık dışı koşullara son verin
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail’in yoğun saldırıları ve ablukası altında bulunan Gazze’deki insanlık dışı koşullara “acilen son verilmesi” çağrısında bulundu. Ghebreyesus ayrıca halihazırda dolup taşan hastanelerin, artan şiddet nedeniyle erişilemez hale geldiğini ve DSÖ’nün hayat kurtarıcı malzemeleri ulaştırmasının da engellendiğini sözlerine ekledi.
Ghebreyesus, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki askeri müdahaleler ve tahliye emirlerinin yeni yerinden edilme dalgalarına yol açtığını belirtti. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü ayrıca travma yaşayan ailelerin insan onuruna yakışmayan ve giderek daralan bir alana sürüldüğünü vurguladı.
YARALILAR VE ENGELLİLER HAYATİ TEHLİKEDE
Açıklamada, yaralıların ve engellilerin güvenli bölgelere taşınamadığı, bu durumun onların hayatlarını büyük risk altına soktuğu ifade edildi. Ghebreyesus, "Halihazırda dolup taşan hastaneler, artan şiddet nedeniyle erişilemez hale geldi. DSÖ'nün hayat kurtarıcı malzemeleri ulaştırması da engelleniyor." sözleriyle durumun vahametini gözler önüne serdi.
ATEŞKES ÇAĞRISI YİNELENDİ
Hastanelerin çöküşün eşiğinde olduğuna dikkat çeken Ghebreyesus, Gazze'deki insanlık dışı koşulların son bulması gerektiğini vurgulayarak Gazze için bir kez daha ateşkes çağrısı yaptı.