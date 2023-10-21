DSÖ’den İsrail’in hastane tahliyesi talebine tepki

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kudüs Hastanesinin tahliyesinin istenmesiyle ilgili rahatsız edici haberler aldıklarını belirtti.

Ghebreyesus, "DSÖ'nün defalarca vurguladığı gibi aşırı kalabalık olan bu hastanelerin hastaları güvenli bir şekilde tahliye etmesi mümkün değil. Hastanelerin hayat kurtarma işlevlerini yerine getirmelerine izin verilmeli. Hastanelerin korunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

DSÖ'nün Doğu Akdeniz Bölge Ofisi, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Kudüs Hastanesinin tahliyesinin istemesine dair endişe verici haberlerin olduğu belirtildi.

Paylaşımda, "Hastane içinde hasta ve yaralılar ile sağlık çalışanları var. Çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan yüzlerce kişi de hastanenin bulunduğu alanda sığınacak yer arıyor. Sağlık hizmetlerinin kutsallığına her zaman saygı gösterilmeli." ifadeleri yer aldı.