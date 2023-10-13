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Giriş Tarihi: 13.10.2023 14:07

DSÖ’den İsrail’in skandal kararına tepki! Derhal iptal edin

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom, işgal altındaki Gazze’de sağlık sisteminin çökme noktasına geldiğini vurgulayarak tahliye kararının iptal edilmesini istedi.

DHA
DSÖ’den İsrail’in skandal kararına tepki! Derhal iptal edin

DSÖ Genel Direktörü Adhanom, İsrail'e bugün yaptığı çağrıda "Gazze'deki hastaneler kırılma noktasında. Acil yardım girişi olmazsa, temel sağlık hizmetleri durma noktasına gelecektir.
2018'de Gazze'yi ziyaret ettim. Tedaviye erişim zaten zordu. Yerleşim bölgesinin güneyine yapılacak toplu bir tahliyenin, geride kalanlar ya da tehlikeli ve belki de ölümcül bir toplu hareketin içinde kalan hastalar, sağlık çalışanları ve diğer siviller için felaket olacağını ilk elden biliyorum.
Kararın iptali için çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

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DSÖ’den İsrail’in skandal kararına tepki! Derhal iptal edin
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