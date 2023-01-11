DSÖ’den maske açıklaması: Yeniden takılmaya başlanmalı

DSÖ, koronavirüsün birçok ülkede yeniden artması üzerine tüm ülkelere, havayoluyla seyahat eden yolculara maske takmaları önerisinde bulunması çağrısı yaptı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Acil Durum Direktörü Catherine Smallwood, salı günü düzenlediği basın toplantısında, XBB.1.5 alt varyantın Avrupa'da da küçük ama gittikçe artan sayıda görüldüğünü duyurdu. Yolculara, uzun uçak yolculukları gibi riskin daha yüksek olduğu durumlarda maske takmaları önerildi. Smallwood, özellikle de Kovid-19'un yeniden hızlı bir şekilde arttığı destinasyonlardan gelen yolculara maske takılmasının tembih edilmesi gerektiğini söyledi. Bugüne kadar en hızlı şekilde yayıldığı tespit edilen Omicron alt varyantı olan XBB.1.5, 7 Ocak'a kadar yapılan çalışmalarda ABD'deki Kovid hastalarının yüzde 27.6'sında görüldü. Uzmanlar, mevcut aşıların hâlâ ağır semptomlar, hastaneye yatma oranları ve ölümlerden önemli ölçüde hastaları koruduğunu söylüyor. Smallwood, "Ülkeler yolculuk öncesi Kovid testi gibi kanıtlar istemeli, yolculuk önlemleri ayrım olmaksızın herkes için uygulanmalı" dedi. Ancak bunun "ABD'den gelen yolculardan acilen test istenmeye başlanması gerektiği anlamına gelmediğini de" sözlerine ekledi. XBB.1.5, Omicron'un bugüne kadar görülen en hızlı yayılan ve şu an dünya genelinde en yaygın olan alt varyantı. İlk olarak ekim ayında görülen ve iki farklı Omicron alt varyantının birleşiminden oluştuğu ortaya çıkarılan XBB'nin yeni bir türü olan XBB.1.5, ABD ve Çin başta olmak üzere dünya genelinde yeniden Kovid vakalarında artış görülmesi endişesinin doğmasına yol açıyor.