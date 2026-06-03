Dubai bomboş kaldı
Dünyanın dört bir yanından milyonerlerin uğrak yeri haline gelen Dubai, şimdilerde 'hayalet kent'e dönüşmüş durumda. İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırılarından bu yana bölge ülkeleri zor günler yaşıyor. Bunların başında da Birleşik Arap Emirlikleri geliyor. İran yönetimi, İsrail'in füzelerine misilleme olarak bölgede ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerini hedef alıyor. Dubai'deki lüks oteller ve kumsallar da haftalarca füzeler ve dronların hedefi oldu. İngiliz Daily Mail'e konuşan bir influencer, "Bu dönemlerde milyonerler buradaki şezlonglarda yer kapmak için yarışırdı. Şimdilerde sahil bomboş" dedi.