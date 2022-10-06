‘Dugina suikastinde Ukrayna parmağı var’

New York Times gazetesi, ABD istihbarat servislerinin, Rusya'nın tanınmış siyaset uzmanı Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'ya 20 Ağustos'ta düzenlenen bombalı saldırıya "Ukrayna hükümetindeki bazı unsurların izin verdiğine" inandığını bildirdi. Gazeteye konuşan yetkililer, ABD'nin söz konusu saldırının bir parçası olmadığını belirtti. Öte yandan Rusya yönetimi ABD'nin Ukrayna'ya ilave askeri yardım gönderme kararının "Rusya ile Batı arasında doğrudan çatışma tehlikesini" artıracağı uyarısında bulundu.