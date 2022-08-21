Dugina’ya saldırı önceden planlanmış

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önde gelen destekçilerinden siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina'nın aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmesi ülkede büyük yankı uyandırdı. Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan açıklamada, "Elde edilen bilgilere göre, suçun önceden planlandığı ve sipariş üzerine işlendiği düşünülüyor" ifadelerine yer verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, araca patlayıcı cihazın yerleştirildiği ve araç seyir halindeyken patlatıldığı belirtilmişti. Arabanın, Aleksandr Dugin'e ait olduğu ifade edilmişti. Rus medyası asıl hedefin Aleksandr Dugin olduğunu iddia etti. 'Putin'in beyni' olarak bilinen Dugin 2010 itibarıyla ABD, Kanada ve Avrupa Birliği'nin yaptırım listelerinde yer alıyor. öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova Daria Dugina'ya düzenlenen suikastin arkasında Ukrayna'nın bulunduğunun doğrulanması halinde, Kiev rejimi tarafından uygulanan devlet terörü politikasının doğrulanacağını vurguladı.