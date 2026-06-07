Düğün günü yasa dönüştü

Siyonist İsrail, ateşkes dinlemeden Gazze Şeridi'nde soykırıma devam ederken insanların en mutlu günlerini derin acılara boğuyor. İsrail'e ait savaş uçakları dün sabah Han Yunus kentinde derme çatma bir evi hedef aldı. Saldırıda düğününe saatler kalan Filistinli Muhenned Osman Fervane hayatını kaybederken, çok sayıda de kişi yaralandı. Ailesi, 26 yaşındaki gencin kutlayacağı mutlu gününün İsrail saldırıları nedeniyle yas gününe dönüştüğünü belirtti. Muhenned'in annesi oğlunun damatlığına sarılarak gözyaşları döktü. Son 48 saatte Gazze'deki hastanelere 5 ölü ve 49 yaralının getirilmesiyle İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 72 bin 961'e çıktı.

BENZERSİZ BİR FELAKET

İsrail saldırılarının yıllardır yarattığı derin tahribat ve abluka bölgedeki trajediyi daha da derinleştiriyor. Büyük ölçüde tahrip olan altyapı, yerinden edilmiş yüz binlerce Filistinliyi tehdit den yeni bir çevre ve sağlık krizine yol açtı. Kanalizasyon şebekelerinin çökmesi, atık suların çadır kampları ve barınma merkezlerinin çevresine yayılması, artan haşere ve kemirgenler ile biriken çöp yığınları bölgede ciddi riskler oluşturuyor. Şale bölgesinde çadırda yaşayan İbrahim Ebu Acve, "Savaştan kaçtık, kanalizasyon peşimizden geldi. Sanki yeni bir savaş. Drenaj yok o nedenle kanalizasyon suyu tüm bölgeyi kaplıyor" dedi.

Sivrisinekler, kemirgenler ve kötü kokular nedeniyle büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten Ebu Acve, 10 çocuğunun tamamının deri hastalıklarıyla mücadele ettiğini vurguladı. Ebu Acve, "Bazen kanalizasyonun bize savaşın yapmadığını yaptığını hissediyorum" dedi. Gazze Belediye Başkanlığı Sözcüsü Husni Mehenna ise "Gazze'nin benzeri görülmemiş bir çevre ve sağlık felaketiyle karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

ABD'Lİ GAZETECİ: İSRAİL SOYKIRIMI BATI'NIN KİM OLDUĞUNU GÖSTERDİ

ABD'li gazeteci ve jeopolitik analist Patrick Henningsen, Batı'nın soykırımcı İsrail'e karşı tutumunu eleştirdi. Henningsen, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi demokrasiden bahseden ülkelerin İsrail'in Ortadoğu'da yaptığı soykırım ve işgali desteklediğini belirtti. Batı ülkelerinin çocukların ölümünü ve soykırımı umursamadıklarını ifade eden Henningsen, bunun Batı'nın kim olduğunu ortaya koyduğunu dile getirdi. Gazeteci, batı ülkelerinin İsrail'i durdurmak için bir yaptırım yapmadığını kaydetti.