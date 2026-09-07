Düğün töreni faciaya dönüştü: 22 kişi yanarak can verdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti medyasında yer alan haberlere göre, başkent Kinşasa'nın Lingwala bölgesindeki Panacee isimli düğün salonunda, düğün töreninin devam ettiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının başlamasıyla salonda panik ve izdiham yaşandı.

Yangında ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar başkentteki çeşitli sağlık kuruluşlarına kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.