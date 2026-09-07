Düğün töreni faciaya dönüştü: 22 kişi yanarak can verdi
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin başkenti Kinşasa’da bir düğün salonundaki tören sırasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevlerin ardından panik ve izdiham yaşanırken 22 kişi yaşamını yitirdi.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti medyasında yer alan haberlere göre, başkent Kinşasa'nın Lingwala bölgesindeki Panacee isimli düğün salonunda, düğün töreninin devam ettiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangının başlamasıyla salonda panik ve izdiham yaşandı.
Yangında ilk belirlemelere göre 22 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Yaralılar başkentteki çeşitli sağlık kuruluşlarına kaldırılırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
DÜĞÜN SALONLARINA SIKI DENETİM BAŞLATILDI
Yangının ardından KDC Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Jacquemain Shabani, ülke genelindeki düğün salonları ve halka açık etkinliklerin düzenlendiği mekanların güvenlik koşullarının denetlenmesi talimatı verdi.Shabani, güvenlik standartlarını karşılamayan mekanların