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Giriş Tarihi: 21.10.2023

Dükkânı soymak için ‘vitrin mankeni’ oldu

Dükkânı soymak için ‘vitrin mankeni’ oldu
Polonya'da bir hırsız, soygun yapmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Başkent Varşova'da genç bir adamın elinde çanta tutarken vitrinde hareketsiz durduğu görüldü. Mağaza çalışanları ve alışveriş yapanlar sıradışı bir şey fark etmedi ve vitrin mankenlerinin arasına karışan zanlı güvenli olduğunu gördükten sonra harekete geçti. Zanlı daha sonra güvenlik personeli tarafından fark edildi. Polise göre, zanlı mağazanın birkaç bölümünde dolaştı ve ardından da mücevherat kısmında durakladı. Başka bir mağazadan da ürün çalmakla suçlanan ismi açıklanmayan 22 yaşındaki adam, 10 yıla kadar hapis cezası alabilir.
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Dükkânı soymak için ‘vitrin mankeni’ oldu
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