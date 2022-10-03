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Giriş Tarihi: 3.10.2022 14:53 Son Güncelleme: 3.10.2022 15:08

Duma, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanma anlaşmalarını onayladı

Duma, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanma anlaşmalarını onayladı

Son dakika haberi... Rusya Meclisi Donetsk, Zaporijyabe Luhansk'ın Rusya'ya katılmasını onayladı.

Duma'da düzenlenen oturumda dört yeni bölgenin Rusya'nın parçası hâline gelmesine ilişkin anlaşmalar oybirliğiyle onaylandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta düzenlenen imza töreninin ardından anlaşmaları Duma'nın değerlendirmesine sunmuştu.
Putin, söz konusu anlaşmaları Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin (DHC) liderleri ve Herson ile Zaporojye bölgelerinin idarecileriyle Kremlin Sarayı'nda cuma günü gerçekleştirilen törende imzalamıştı

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Duma'da gerçekleştirilen oturumda kabul edilen anlaşmalarda LHC, DHC ve Herson ile Zaporojye bölgelerinin 'sınırlarının, söz konusu bölgelerin oluştuğu dönemdeki ve Rusya bünyesine kabul edildikleri günkü sınırları ile belirlenmiş olduğu' ifadeleri yer aldı.
Bununla beraber anlaşmalara göre söz konusu dört bölgenin 'yabancı bir ülke olan sınırının bundan sonra Rusya Federasyonu'nun devlet sınırı olacak kabul edileceği' kaydedildi.

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Duma, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanma anlaşmalarını onayladı
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