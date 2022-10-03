Duma, Donetsk, Lugansk, Herson ve Zaporojye’nin Rusya’ya bağlanma anlaşmalarını onayladı

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Duma'da gerçekleştirilen oturumda kabul edilen anlaşmalarda LHC, DHC ve Herson ile Zaporojye bölgelerinin 'sınırlarının, söz konusu bölgelerin oluştuğu dönemdeki ve Rusya bünyesine kabul edildikleri günkü sınırları ile belirlenmiş olduğu' ifadeleri yer aldı.

Bununla beraber anlaşmalara göre söz konusu dört bölgenin 'yabancı bir ülke olan sınırının bundan sonra Rusya Federasyonu'nun devlet sınırı olacak kabul edileceği' kaydedildi.