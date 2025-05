Dünya 15 Mayıs’tan bu yana Gazze için ayakta

Siyaset, sanat, spor, müzik ve sağlık gibi hemen her alandaki uluslararası zirve, festival, anma, yarış veya sergi gibi etkinlik ve toplantılara Gazze soykırımına yönelik gösterilen tepki ve kınamalar damga vuruyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları ve 15 Mayıs 19148'deki Nekbe'nin 77 yılını protesto gösterileri beşinci gününde de dünyanın dört bir yanında aralıksız devam etti. Önceki gün İsviçre'nin Basel kentinde İsrail'in 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılması ve Gazze'de gerçekleştirdiği soykırıma tepki gösteren dünyanın farklı ülkelerindeki yüz milyonlarca insan dün de farklı kıtalarda ve kentlerde protestolarına devam etti. Gösteri yapılan şehirlerden biri de Lahey'di. İsrail'e karşı açılan soykırım davasının görüldüğü Hollanda'nın Lahey kentinde dün kırmızı giyinen on binlerce kişi ellerinde Filistin bayraklarıyla yürüdü, İsrail ve ona destek veren Hollanda hükümeti aleyhinde sloganlar attı. İtalyan ve Avrupa parlamentosunda görev yapan vekiller de Mısır ve Gazze sınırındaki Refah Kapısı'na giderek İsrail'i protesto etti. "Soykırıma son, apartheid rejimine son, açlığa son, ambargoya son, İsrail'i silahlandırmaya son ve işgale son!" yazılı pankartlar taşıyan Avruplaı vekiller, dünyayı bir an önce harekete geçmeye çağırarak sınır kapılarının açılıp yardımların Gazze halkına ulaştırılmasını istedi.