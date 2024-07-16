Dünya 15 Temmuz destanını andı

Dünyanın dört bir yanında 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün sekizinci yıl dönümü etkinleri düzenlendi. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü idrak etmek, milli değerleri muhafaza uğruna hayatlarını feda eden şehit ve kahraman gazileri anmak üzere bir araya gelenler FETÖ'nün gerçek yüzünü bir kez daha görmüş oldu. Irak, Kazakistan, Nijerya, Libya, Çekya, İsveç, Afganistan, Malta, Avusturya, Çin, Japonya, Pakistan, Romanya, Belçika ve daha birçok ülkede anma törenleri düzenlendi.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anma töreninde yaptığı açıklamada "O akşam Rumlar, 'Darbe girişimi başarılı olsaydı Girne'de bayrağımızı dalgalandırabilecektik' şeklinde açıklamalar yaparak, darbe girişiminin başarılı olması için Güney Kıbrıs'ta dualar ettiler" dedi.Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup gönderdi. Aliyev, "15 Temmuz dayanışması yüzyıllar geçse de anlatılacak" dedi.Kosova Başbakanı Albin Kurti törende "Değerli Büyükelçi Sayın Sabri Tunç Angılı, 15 Temmuz şehitlerine ve sizin aracılığınızla ailelerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve tüm Türk halkına saygılarımı ve ülkemin saygısını ifade etmeme izin verin" mesajını verdi.Yunanistan: Batı Trakya'da Türk azınlık kurumları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladıkları mesajlarında, 2016'daki hain darbe girişimini lanetledi, şehitleri rahmetle yâd etti.Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği tarafından Brüksel'deki NATO karargâhında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında anma töreni düzenlendi.Törenlerde İstiklal Marşı'nın yanı sıra şehitler için dualar okundu. Yabancı konuklara 15 Temmuz gecesi nelerin yaşandığına dair belgeseller gösterildi.Hain darbe girişiminin sekizinci yılında camilerde şehitler için dua edilmesi ve cuma hutbesinde FETÖ'den söz edilmesi Almanya'da yine bir kesimi rahatsız etti. Alman basınında camilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın etkisi altında olduğu tezini sürekli öne sürüp Türkiye'den imam gelişinin önüne geçmek isteyen ve camileri istedikleri gibi kontrol altına alma amacı güdenler yine, "Cuma hutbelerine bakarsanız, Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, darbe girişiminden sekiz yıl sonra bile camilerin ne kadar politize olduğunu görebilirsiniz" yazdı. ALMANYATürk Amerikan Yönlendirme Komitesi'nden (TASC) yapılan açıklamada, TASC'ın girişimleriyle, Texas'ın başkenti Austin, Idaho'nun başkenti Boise, Ohio'daki Dayton ile Georgia'daki Columbus kentlerinin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü tanıdığı belirtildi. TASC Başkanı Avukat Seyit Şahin, "Özellikle Texas eyaletinin FETÖ'nün en fazla sayıda okuluna ev sahipliği yaptığı düşünüldüğünde, bu kararların önemi daha da artıyor" dedi.