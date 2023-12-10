Dünya 1’den büyüktür

Dünyanın dört bir yanındaki mazlumları koruması gereken Birleşmiş Milletler (BM) sisteminin çarpıklığı bir kez daha gün yüzüne çıktı. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in özel yetkisiyle toplanan BM Güvenlik Konseyi'ndeki Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının oylamasının yankıları sürüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 5 daimi üyesinden (Çin, Rusya, ABD, Fransa, İngiltere) olan ABD yine şaşırtmadı. Yine insanlık sınavını geçemedi. İngiltere'nin çekimser kaldığı tasarı, ABD tarafından veto edildi. Tek bir üyenin oyu yine bir soykırımın devamına neden oldu. "5 daimi üyenin statüsü değişmedikçe bu düzen de değişmeyecek" tepkileri verildi. ABD'nin vetosuna ise dünyadan tepki yağdı.BMGK'da Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 80'den fazla ülkenin eş sunucusu olduğu Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı, önceki gün düzenlenen acil oturumda oylandı. Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edildi. İngiltere "çekimser" oy kullanırken diğer 13 üye "evet" oyu kullandı. Genel Sekreter Antonio Guterres, görev süresi boyunca yetkisini ilk kez kullanarak Gazze'deki insani felaketin önlenmesi için BM Şartı'nın 99. maddesini işletmiş ve 6 Aralık'ta BMGK'ya mektup göndermişti.BMGK'daki Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısının ABD tarafından veto edilmesinden üzüntü duyduğunu açıkladı.Bu son derece hayal kırıklığı yarattı.ABD yönetiminin, karar tasarısını veto etmesinden üzüntü duyduk.Gazze'de insani ateşkes istenen tasarıyı BMGK'da veto eden ABD'yi şiddetle kınadı.ABD yönetiminin insanlık karşıtı ve ırkçı politikalarının gelecek nesillere mirası, utanç ve onursuzluktan başka bir şey olmayacaktır., "ABD'nin İsrail'in Gazze'de işlediği savaş suçlarına ortak olma riski taşıdığı" uyarısında bulundu.Genel Sekreteri Agnes Callamard, ABD'nin 'Gazze'deki eşi benzeri görülmemiş bir insani felaket karşısında duyarsız bir umursamazlık sergilediği' yorumunu yaptı.ABD, bu kararı veto ederek insanlığa karşı oy kullanmıştır.ABD, insan hakları konusundaki güvenilirliğine bir çivi daha çaktı.ABD bu politikasıyla, soykırım ve savaş suçlarına ortak olmaktadır.ABD, İsrail'in daha fazla katliam ve soykırım yapması için BMGK'da veto hakkını kullandı.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'de insani ateşkes için baskı yapmaya devam edecek. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD'nin, BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK), Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısını veto etmesine ilişkin açıklama yaptı. Konsey'de alınan kararı "not ettiklerini" belirten Dujarric, "Genel Sekreter'in, Gazze'de insani ateşkes ve insani yardım erişimi için baskıları, kararlı bir şekilde devam edecek" ifadesini kullandı.Gazze'de acil insani ateşkes için karar tasarısını BM Güvenlik Konseyi'nde veto eden Biden yönetiminin, İsrail'e 45 bin tank mermisi satışına Kongre'den onay almaya çalıştığı belirtildi. ABD'li bir yetkili, Başkan Joe Biden yönetiminin Kongre'den Gazze'deki Hamas hareketiyle mücadelede kullanılmak üzere Merkava tankları için 45 bin merminin İsrail'e satışını onaylamasını istediğini söyledi.