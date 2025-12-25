Dünya, 2025’te özgür Filistin dedi

Dünyanın dört bir yanından milyonlarca insan, 2025 boyunca İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sokaklarda, resmi binalarda ve sosyal medyada protesto etti. "Özgür Filistin" sloganlarıyla yürüyenler, sosyal medyada farkındalık oluşturarak ve İsrail'e yakın firmaları boykot ederek soykırıma karşı duruşu hayatlarının parçası haline getirdi. ABD merkezli Silahlı Çatışmaların Konumlanması ve Olay Veri Projesi (ACLED) adlı kuruluşun yayımladığı verilere göre, Filistin'e destek gösterileri, mayıs-eylül döneminde, önceki 5 aya göre yüzde 43 arttı.

AVRUPALILAR KIRMIZI ÇİZGİ ÇEKTİ

Avrupa'nın pek çok kentinde düzenlenen "Kırmızı Çizgi" protestolarında, göstericiler, hükümetlerinden "İsrail'e karşı kırmızı çizgi çekmelerini ve yaptırım uygulamalarını" talep etti. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaklaşık 250 bin kişinin 5 Ekim'de hükümetin İsrail yanlısı politikasına tepki gösterdiği "Kırmızı Çizgi" protestosu, "ülke tarihinde Filistin'e destek amacıyla düzenlenen en geniş katılımlı eylem" olarak değerlendiriliyor.

BOYKOTA DESTEK

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için ağustos sonlarında yelken açan ve bu amaçla yola çıkan en büyük filo niteliğindeki Küresel Sumud Filosu'nda, 40'tan fazla ülkeden yüzlerce uluslararası aktivist yer aldı. Dünya genelinde vatandaşlar, İsrail'i destekleyen kişi, kuruluş ve etkinlikleri protesto ederken, soykırımla bağlantısı olduğu bilinen firmaları da boykotu sürdürdü. Dünyanın pek çok saygın üniversitesinde öğrenciler, Filistin'e destek amacıyla geçen sene başlattıkları eylemlere bu yıl da devam etti.

ÜNLÜLER ARTIK SUSMUYOR

Soykırımcı İsrail'in Eurovision Şarkı Yarışması, UEFA ve FIFA'dan men edilmesi talebiyle milyonlar sokaklara aktı. Aralarında Oscar, BAFTA, Emmy ve Cannes ödüllü isimlerin de bulunduğu oyuncu, yönetmen ve yapımcıların, İsrailli film kurumlarıyla çalışmayı reddettiklerini bildirdiği ortak metin, eylülde 4 binden fazla ünlü tarafından imzalandı. "Soykırıma Müzik Yok" hareketiyle birbirinden ünlü şarkıcı İsrail'i protesto etti.

UNUTMUYORUZ

Milli İrade Platformu, Filistin'de yaşananlara dikkat çekmek amacıyla 1 Ocak'ta Galata Köprüsü'nde yine eylem düzenleyecek.