Dünya afetlerle boğuşuyor

Son yıllarda iklim değişikliğinin etkileri çok daha belirgin bir şekilde hissediliyor. Dünyanın dört bir yanında aşırı sıcakların neden olduğu orman yangınları ve şiddetli yağışların sebep olduğu seller yaşanıyor. Çok sayıda ülke vatandaşlarını uyarırken ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) Uzay Hava Tahmin Merkezi (SWPC), ABD ve Avrupa'da jeomanyetik fırtına uyarısı yaptı. Sıcak hava dalgası nedeniyle 45 vilayetinde turuncu alarm verilen Fransa'da, yazın ormanlık alandaki ilk büyük yangını güneydeki Herault vilayetinde çıktı.Yangında, 65 hektarlık ormanlık alan kül oldu. Yangın söndürülürken yetkililer, yüksek sıcaklıklar nedeniyle yangın riskinin artabileceğini bildirdi. ABD'nin California eyaletinde de etkili olan orman yangınlarında 370 bin dönümden fazla ormanlık alan yandı. Binlerce kişi bölgeden tahliye edildi. İtalya'da ise son haftalarda etkisini gösteren sıcak hava nedeniyle 13 kentte kırmızı alarm ilan edildi.Japonya'da da 37 dereceye ulaşması beklenen sıcaklıklar nedeniyle 31 vilayette "güneş çarpması" uyarısı yapıldı. Öte yandan Hindistan'ın Kerala eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında 84 kişi hayatını kaybetti. 200 ev yıkıldı. Pakistan'da etkili olan muson yağmurlarının neden olduğu ani sellerde 14 kişi hayatını kaybederken Filipinler'de ise Butchoy ve Carina tropikal kasırgaları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. Kasırgalardan yaklaşık 5 milyon kişi etkilenirken, toplam 2 bin 5 bina hasar gördü, 118 il ve ilçede de "afet durumu" ilan edildi. Çin'de de aşırı yağışların yol açtığı sellerde 4 kişi öldü.