Dünya artık siyonizme karşı uyandı
İsrail'in her türlü propaganda, manipülasyon ve medya oyunlarına rağmen dünya artık siyonizmin saldırganlığına karşı uyandı. İşte dünya kamuoyunda son zamanlarda oluşan bilince dair bazı örnekler:
- İŞGAL: Dünya İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini açıkça gördü. İsrailliler gittikleri her yerde "Katillerin ve işgalcilerin burada işi yok" diye tepkiyle karşılaşıyor.
- GERÇEKLER: Artık dünya, gerçek suçlunun İsrail olduğunu kabul etti. ABD'de 20 yaşın altındaki gençler arasında bile "Etrafımda Yahudi istemiyorum" şeklinde internet grupları doğuyor.
- YALANLAR: İsrail'in attığı "Güvenliğimiz tehdit altında" yalanına kimse inanmıyor. Dünya, İsrail'in yıllardır kamuoyunu oyaladığı "İsrail'in varoluş hakkı var" tezini de artık kabul etmiyor.
- YERLEŞİMCİLER: Dünya yerleşimcileri artık sadece işgalci değil terörist olarak görüyor. Sosyal ağlarda paylaşılan görüntülerde Yahudi yerleşimci teröristlere lanet yağıyor. ABD bile yerleşimcilere açıkça "terörist" demeye başladı.
- KİM TERÖRİST: "Hamas teröristtir, Gazze'deki herkes terörist" şeklindeki propaganda çöktü. Dünyada "Oyuncuklarıyla katledilen, küvözde ölüme terk edilen, uçurtmaları yüzünden öldürülen Filistinli çocuklar terörist değil, bunu yapan zihniyet teröristtir" bilinci başladı.
- SOYKIRIM: İsrail artık damgalanmış bir soykırımcı. UCM ve BM raporları defalarca kez bunu tarihe not düştü.
- MEDYA: Ana akım medyanın çürümüşlüğü herkesçe onaylandı. İsrail'i koruyan başlıkları nedeniyle BBC, CNN, WP, NYT gibi yayın organları milyonlarca vicdan sahibinin nefretini kazandı.
- İŞGAL: Dünya İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini açıkça gördü. İsrailliler gittikleri her yerde "Katillerin ve işgalcilerin burada işi yok" diye tepkiyle karşılaşıyor.
- GERÇEKLER: Artık dünya, gerçek suçlunun İsrail olduğunu kabul etti. ABD'de 20 yaşın altındaki gençler arasında bile "Etrafımda Yahudi istemiyorum" şeklinde internet grupları doğuyor.
- YALANLAR: İsrail'in attığı "Güvenliğimiz tehdit altında" yalanına kimse inanmıyor. Dünya, İsrail'in yıllardır kamuoyunu oyaladığı "İsrail'in varoluş hakkı var" tezini de artık kabul etmiyor.
- YERLEŞİMCİLER: Dünya yerleşimcileri artık sadece işgalci değil terörist olarak görüyor. Sosyal ağlarda paylaşılan görüntülerde Yahudi yerleşimci teröristlere lanet yağıyor. ABD bile yerleşimcilere açıkça "terörist" demeye başladı.
- KİM TERÖRİST: "Hamas teröristtir, Gazze'deki herkes terörist" şeklindeki propaganda çöktü. Dünyada "Oyuncuklarıyla katledilen, küvözde ölüme terk edilen, uçurtmaları yüzünden öldürülen Filistinli çocuklar terörist değil, bunu yapan zihniyet teröristtir" bilinci başladı.
- SOYKIRIM: İsrail artık damgalanmış bir soykırımcı. UCM ve BM raporları defalarca kez bunu tarihe not düştü.
- MEDYA: Ana akım medyanın çürümüşlüğü herkesçe onaylandı. İsrail'i koruyan başlıkları nedeniyle BBC, CNN, WP, NYT gibi yayın organları milyonlarca vicdan sahibinin nefretini kazandı.
Haber Girişi