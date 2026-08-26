Dünya artık siyonizme karşı uyandı

Dünya artık siyonizme karşı uyandı
İsrail'in her türlü propaganda, manipülasyon ve medya oyunlarına rağmen dünya artık siyonizmin saldırganlığına karşı uyandı. İşte dünya kamuoyunda son zamanlarda oluşan bilince dair bazı örnekler:
- İŞGAL: Dünya İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini açıkça gördü. İsrailliler gittikleri her yerde "Katillerin ve işgalcilerin burada işi yok" diye tepkiyle karşılaşıyor.
- GERÇEKLER: Artık dünya, gerçek suçlunun İsrail olduğunu kabul etti. ABD'de 20 yaşın altındaki gençler arasında bile "Etrafımda Yahudi istemiyorum" şeklinde internet grupları doğuyor.
- YALANLAR: İsrail'in attığı "Güvenliğimiz tehdit altında" yalanına kimse inanmıyor. Dünya, İsrail'in yıllardır kamuoyunu oyaladığı "İsrail'in varoluş hakkı var" tezini de artık kabul etmiyor.
- YERLEŞİMCİLER: Dünya yerleşimcileri artık sadece işgalci değil terörist olarak görüyor. Sosyal ağlarda paylaşılan görüntülerde Yahudi yerleşimci teröristlere lanet yağıyor. ABD bile yerleşimcilere açıkça "terörist" demeye başladı.
- KİM TERÖRİST: "Hamas teröristtir, Gazze'deki herkes terörist" şeklindeki propaganda çöktü. Dünyada "Oyuncuklarıyla katledilen, küvözde ölüme terk edilen, uçurtmaları yüzünden öldürülen Filistinli çocuklar terörist değil, bunu yapan zihniyet teröristtir" bilinci başladı.
- SOYKIRIM: İsrail artık damgalanmış bir soykırımcı. UCM ve BM raporları defalarca kez bunu tarihe not düştü.
- MEDYA: Ana akım medyanın çürümüşlüğü herkesçe onaylandı. İsrail'i koruyan başlıkları nedeniyle BBC, CNN, WP, NYT gibi yayın organları milyonlarca vicdan sahibinin nefretini kazandı. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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