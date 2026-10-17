Dünya ayakta

Dünya ayakta
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FRANSA: Ülkede liselilerin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle gerçekleştirdiği eylemler bir aydır sürerken bugün Sarı Yelekliler de eyleme başlıyor. Hükümet, Sarı Yeleklilerin düzenleyeceği geniş çaplı protestoları öncesinde polislerin şok bombası kullanma yasağını kaldırdığını açıkladı.

ARNAVUTLUK: Başkent Tiran'da üniversite öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle yaptığı gösteriler devam ediyor. Gösterilerin üçüncü gününde de gerginlik yaşanırken, dünkü gösterilere lise öğrencilerinin yanı sıra vatandaşlar da destek verdi.

ARJANTİN: Binlerce kişi eğitimdeki bütçe kesintisine karşı sokağa çıktı. Binlerce kişi Devlet Başkanı Javier Milei hükümetinin eğitimde bütçe kesintisini protesto etti.

PORTEKİZ: Ülkede barınma hakkı protestolarına polis müdahalesi yaşandı. En az 35 kişi yaralandı...

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Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#TİRAN #ARJANTİN

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