Dünya basını Abdülhamid Han’a odaklandı: Hakkını aramaya gidiyor

Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın en büyük beşinci gemisi olan Abdülhamid Han'ın göreve başlamasının yankıları sürüyor. Başta Yunanistan olmak üzere çok sayıda ülke önceki günkü töreni anbean takip etmişti. Dünya basını da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törende sarf ettiği "Haklarımızı korumak için gerektiğinde dişe diş mücadele vermekten çekinmedik, çekinmeyeceğiz" sözlerini manşetlere taşıdı. Yunanistan hükümet sözcüsünden ise "Uyanık olmalıyız" açıklaması geldi. İşte dünya basınında öne çıkan yorumlar:"Türkiye, Doğu Akdeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına yeniden başladı" başlığını attı."Türkiye Cumhurbaşkanı, ülkenin en yeni ve en büyük denizaltı hidrokarbon sondaj gemisinin açılışını yaptı" başlığını kullandı.Türkiye'nin diğer sondaj gemilerine Fatih, Kanuni ve Yavuz isimleri verdiğine dikkat çekilerek "Dört gemiye de Osmanlı padişahlarının isimleri verildi" yorumu yapıldı."Türkiye, petrol ve gaz için açık deniz sondajına devam ediyor" başlığını kullandı."İki yıl sonra, Türk sondaj gemisi tartışmalı Akdeniz sularının dışında faaliyete başladı" başlığıyla haberi sundu.Haberi "Türkiye'nin dördüncü araştırma gemisi, Akdeniz'in doğusuna açılıyor" başlığıyla duyurdu.Yunanistan geminin göreve başladığı tören için "Erdoğan güç gösterisi yaptı" yorumunda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, uçağının geminin üzerindeki fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşmasını haberleştirdi. Haberde Erdoğan'ın sosyal medya paylaşımı için "Bir güç gösterisi" ifadesi kullanıldı.Abdülhamid Han'ı "Türkiye'nin en güçlü ve modern gemisi" olarak tanımladı.Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Abdülhamid Han'ın ilk görev yerine ulaştığını açıkladı. Dönmez, "Abdülhamid Han, milletimizin duaları ve umutlarını da yüklenerek Akdeniz'deki ilk görev yeri Yörükler- 1'de..." paylaşımında bulundu. Yedinci nesil teknolojiye sahip gemi 238 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip. ANKARADENİZ Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı'na bağlı Antalya istasyonundan yapılan duyuruya göre; Abdülhamid Han'a Kıbrıs'ta 24 Aralık 1963 gecesi anneleri Mürüvvet Kutsi ile birlikte Rum çetesi tarafından evlerindeki küvette kurşuna dizilerek şehit edilen üç kardeş olan "Hakan İlhan", "Kutsi İlhan" ve "Murat İlhan"ın adlarını taşıyan sondaj destek gemileri eşlik edecek. Rum saldırganlar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tuğgeneral rütbesiyle emekli olan ve o dönem Türk Alayı'nda doktor olan Nihat İlhan'ın 3 küçük oğlu, Kutsi, Murat, Hakan ve eşi Mürüvvet'i saklandıkları banyoda küvetin içinde kurşun yağmuruna tutarak katletti. Olayın yaşandığı ev daha sonra 'Barbarlık Müzesi'ne dönüştürüldü.