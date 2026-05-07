Dünya basını Yıldırımhan’ı yazdı: Kıyamet canavarı

Türkiye'nin SAHA Expo 2026'da tanıttığı kıtalararası hipersonik balistik füze Yıldırımhan, başta İsrail ve Yunanistan olmak üzere Asya'dan Avrupa'ya dünya basınının gündeminde büyük yankı uyandırdı. Yayınlanan haber ve analizlerde 6 bin kilometre menzile sahip Yıldırımhan'ın özelliklerine yer verildi. Türkiye'nin küresel ölçekte yeni bir caydırıcılık denklemi oluşturduğu ifade edildi.

İsrail merkezli Maariv: Türkiye 'Kıyamet Canavarı'nı tanıttı.

Yedioth Ahronot: Sistem Türkiye'nin bugüne kadar geliştirdiği en uzun menzilli füze oldu. Türkiye'nin caydırıcı gücüne çarpan etkisi oldu.

GÜÇ DENGESİ DEĞİŞİYOR

Militaire (Yunanistan): Türkler geliştirme aşamasındaki ilk kıtalararası füzeyi sundu.

Defence Security (Malezya): Yıldırımhan NATO'daki güç dengesini yeniden şekillendiriyor.

The National (BAE): NATO üyesi ülke, önemli bir askeri tedarikçi olarak itibar kazanıyor. Yıldırımhan füzesinin menzili 6000 km olup, bu da Avrupa'nın büyük bir bölümünü, Asya'nın büyük bir kısmını ve Afrika'nın büyük bir bölümünü vurabileceği anlamına gelir.

Russia Today (RT): Türkiye, Yıldırımhan kıtalararası balistik füzeyi tanıttı. Füze 6 bin kilometre menzile sahip.