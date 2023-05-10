Dünya basınında çarpıcı tespit: Erdoğan, bu yüzyılın en belırleyici lideri

Dünyanındört bir yanından pek çok gazete ve televizyon, gözünü Türkiye'ye çevirmiş durumda. Ajanslar 'Türkiye'deki en kritik seçim' değerlendirmesinde bulunurken Erdoğan'ın halen çok popüler olduğunu ifade eden Washington Post, "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21. yüzyılın ilk yarısının en belirleyici lideri olabilir" dedi. Al Jazeera ise "Erdoğan, Türkiye'yi uluslararası sahnede güçlendiren ve ülkenin nüfuzunu artıran biri olarak görülüyor" ifadelerine yer verdi.14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için geri sayım başlarken dünyanın önde gelen ajansları kritik seçimle ilgili neredeyse her gün haber ve analiz yayımlamayı sürdürüyor. Türkiye karşıtı haberlere öncülük eden gazetelerden ABD merkezli Washington Post'taki (WP) haberde, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 21. yüzyılın ilk yarısının en belirleyici lideri olabilir" denildi. Haberde ayrıca, "Erdoğan'ın yirmi yıllık yönetimi, ülkesinin çehresini değiştirdi" vurgusu yapıldı. WP önceki gün yayımladığı başka bir Türkiye seçim analizinde ise uzun süredir muhalif kesim tarafından eleştiri alsa da Erdoğan'ın halen çok popüler olduğu belirtilerek "Erdoğan'ın yönetimi altında Türkiye'nin bölgesel ve uluslararası bir güç komisyoncusu olarak rolü önemli derecede arttı" ifadesi kullanıldı.Seçimeodaklanan yabancı ajanslardan bir diğeri de İngiliz BBC. Ajans yayımladığı "Türkiye seçimleri: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı için seçenekler sunuyor" başlıklı haberinde bu seçimin Türkiye'nin tarihinde bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti. Katar merkezli Al Jazeera da seçimi ve adayları mercek altına aldı. Yayınlanan analizde, "Erdoğan 2000'ler ve 2010'ların başında Türkiye'nin ekonomik ve kurumsal dönüşümüne öncülük etti. Erdoğan, Türkiye'yi uluslararası sahnede güçlendiren ve ülkenin nüfuzunu artıran biri olarak görülüyor" ifadelerine yer verildi. Adaylarla ilgili detaylara yer verilen analizde, "Kılıçdaroğlu, CHP'ye 10 yıldan fazla bir süredir seçim yenilgisi yaşatıyor" denildi.