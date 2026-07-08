Dünya basınında Türkiye rüzgârı
Dünya basını Ankara’daki zirveye kilitlenmiş durumda. ABD medyasında “Trump için Başkan Erdoğan diğer liderlerden ayrılıyor” yorumu yapıldı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Ankara'da yaptıkları samimi görüşmeler dünya medyasında anbean takip edildi. New York Times analizine göre, Türkiye NATO içinde jeopolitik unsurlar nedeniyle yeniden değerlenen bir müttefik konumuna geldi. ABD merkezli CNN International sitesi, Ankara'daki NATO Liderler Zirvesi'ni canlı yayın akışı ile verdi. Trump'ın CAATSA yaptırımlarının kaldırılacağına dair verdiği olumlu mesajlar flaş haber olarak aktarıldı. Avrupa basınında da "Türk savunma sanayiinin, Avrupa'nın yeniden silahlanması açısından öne taşıyabileceğine" dair yorumlara yer verildi. İngiliz yayın kuruluşu BBC'deki haberde "Trump ayrıca Türkiye'ye F-35 savaş uçakları satılmasının değerlendirileceğini vurguladı" denildi. Fox News, iki lider arasındaki samimi diyaloğun diğer NATO liderlerinden farklı bir tablo ortaya koyduğunu vurgularken, "Başkan Erdoğan diğer liderlerden ayrılıyor" ve "Trump herkese böyle davranmıyor" değerlendirmeleriyle dikkat çekti. CNN International karşılama törenini iki lider arasındaki yakın ilişkiyi yansıtan bir görüntü olarak yorumladı.