Dünya basınından Türkiye-Suriye işbirliğine vurgu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın önceki gün Ankara'da gerçekleştirdiği görüşme ve düzenlenen basın toplantısında verdiği mesajlar dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Görüşme için "kilit müttefiklerin buluşması" denilirken ''terörle mücadelede ortak strateji'' ifadelerine vurgu yapıldı

Washington Post: Kritik görüşmeyi "kilit müttefiklerin buluşması" olarak değerlendirdi.

New York Times: Yeni Suriye lideri ve Erdoğan birlikte çalışma sözü verdi.

Euronews: İki ülkenin güvenlik tehditlerine karşı ortak bir strateji vurgusu yaptığına dikkat çekti.

Reuters: Erdoğan ve Şara, Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütlerine karşı mücadeleyi görüştü.

AP: Güvenlik tehditleriyle mücadele etmek için "ortak bir strateji" oluşturulduğu vurgulandı.

France24: Erdoğan, Şara'yı terörle mücadeleye olan "güçlü bağlılığını" övdü. Türkiye'nin ihtiyaç duyulan desteği sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Al Jazeera televizyonu, Erdoğan ile Şara'nın ortak basın toplantısını canlı yayınladı. Suriye'ye verdiği destek mesajları ve Şara'nın, "Türkiye'nin tarihi duruşuna" dair övgüsünü öne çıkardı.

El Arabi televizyonu, ziyareti "bölgesel istikrar açısından kritik bir adım" olarak nitelendirdi.



ABD askerlerini çekme planı yapıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim döneminde birçok kez dile getirdiği üzere ABD askerlerini Suriye'den çekme planını devreye soktuğu ileri sürüldü. NBC kanalındaki haberde, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un Suriye'deki askerleri çekmek için bir plan üzerinde çalıştığı kaydedildi. ABD'nin Suriye'de 2 bin 500 askeri bulunuyor. ABD askerleri terör örgütü YPG'nin işgalindeki bölgelere konuşlanmış durumda.