Dünya bu görüşmeye kilitlendi: Rus heyeti Alaska’ya ulaştı! Dikkat çeken sweatshirt detayı

Heyetle yaklaşık 50 Rus gazetecinin de görüşme yerine ulaştığı ve Alaska Airlines Center arenasına yerleştirildiği belirtildi.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine katılacak Rus heyeti, ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentine vardı.

Daha önce de Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan yapılan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, İstanbul'a "Putin Team" yazılı tişörtle gelmişti.

"GÖRÜŞMENİN SONUCU HAKKINDA TAHMİNDE BULUNMAYIZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Alaska'da gazetecilerin, Trump'ın müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin yüzde 25 olduğu yönündeki ifadeleriyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Lavrov, "Biz asla tahminde bulunmayız. Argümanlarımızın net ve anlaşılır bir duruşumuzun olduğunu biliyoruz. Bunu izah edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova ziyaretleri sırasında çok şey yapıldığına işaret eden Lavrov, gerek Rusya Devlet Başkanı Putin'in gerekse ABD Başkanı Trump'ın adına Witkoff'un da bunu söylediğini hatırlattı.

Lavrov, "Umarım yarın bu faydalı sohbete devam ederiz." diye konuştu.