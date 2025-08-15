Dünya bu görüşmeye kilitlendi: Rus heyeti Alaska’ya ulaştı! Dikkat çeken sweatshirt detayı

Dünya gözünü ABD Başkan Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bugün yapacağı görüşmeye çevirdi. Rus heyetinin zirvenin gerçekleşeceği Alaska’ya geldiği belirtilirken, ABD Başkanı’nın yolda olduğu öğrenildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un “SSCB" yazılı sweatshirt giymesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Rus basınında yer alan haberlere göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump görüşmesine katılacak Rus heyeti, ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentine vardı.

Heyette Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Savunma Bakanı Andrey Belousov, Maliye Bakanı Anton Siluanov, Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov ve Putin'in uluslararası ekonomik iş birliğinden sorumlu özel temsilcisi Kiril Dmitriyev yer alıyor.

Heyetle yaklaşık 50 Rus gazetecinin de görüşme yerine ulaştığı ve Alaska Airlines Center arenasına yerleştirildiği belirtildi.

"SSCB" YAZILI SWEATSHİRT DİKKAT ÇEKTİ

Rus medyasındaki görüntülerde Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un ABD'nin Alaska eyaletindeki Anchorage kentinde konaklayacağı otele Rusça "SSCB" yazılı sweatshirtle girmesi yer aldı.

Sweatshirtün, Rusya'nın Çelyabinsk bölgesinde faaliyet gösteren yerli markaya ait olduğu belirtildi.

Daha önce de Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan yapılan müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, İstanbul'a "Putin Team" yazılı tişörtle gelmişti.

Rus yetkililerin, dikkatlerin odağındaki toplantılar öncesi giydikleri, "kıyafet diplomasisi" yaptıkları şeklinde değerlendirildi.

"GÖRÜŞMENİN SONUCU HAKKINDA TAHMİNDE BULUNMAYIZ"

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov, Alaska'da gazetecilerin, Trump'ın müzakerelerin başarısızlıkla sonuçlanma ihtimalinin yüzde 25 olduğu yönündeki ifadeleriyle ilgili sorusunu yanıtladı.

Lavrov, "Biz asla tahminde bulunmayız. Argümanlarımızın net ve anlaşılır bir duruşumuzun olduğunu biliyoruz. Bunu izah edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova ziyaretleri sırasında çok şey yapıldığına işaret eden Lavrov, gerek Rusya Devlet Başkanı Putin'in gerekse ABD Başkanı Trump'ın adına Witkoff'un da bunu söylediğini hatırlattı.

Lavrov, "Umarım yarın bu faydalı sohbete devam ederiz." diye konuştu.

TRUMP ALASKA YOLUNDA

Öte yandan, Trump'ın da Alaska yolunda olduğu belirtildi.

PUTİN GÖRÜŞME ÖNCESİ MAGADAN'DA

Kremlin Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre Putin, Alaska yolculuğu sırasında Rusya'nın kuzeydoğusunda bulunan Magadan kentine uğradı.

Putin, Magadan Bölge Valisi Sergey Nosov ile bir araya gelecek, fabrika ile spor ve kültür merkezlerini ziyaret edecek.

ZİRVENİN DETAYLARI

Putin-Trump görüşmesinin yerel saatle 11.00 (Moskova saatiyle 22.00) civarında başlaması bekleniyor.

Görüşmede başta Ukrayna krizinin çözümü olmak üzere ikili ilişkiler ile bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınması planlanıyor.

İki liderin, görüşmenin ardından ortak basın düzenlemesi de programda yer alıyor.