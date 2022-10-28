Dünya bu olayı konuşuyor! Pelosi’nin evine saldırı: Asıl hedef ortaya çıktı!

SALDIRIDA ASIL HEDEF ORTAYA ÇIKTI: 'NANCY NEREDE?

ABD basınında yer alan bilgiye göre, saldırganın saldırıyı "hedef gözeterek" yaptığı ve eve girdikten sonra Paul Pelosi'ye "Nancy nerede?" diye bağırdığı bildirildi.

ABD Kongre Polisi ise Nancy Pelosi'nin saldırının meydana geldiği sırada başkent Washington DC'de olduğu ve yanında korumalarının bulunduğunu açıkladı.