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Giriş Tarihi: 28.10.2022 22:43 Son Güncelleme: 28.10.2022 22:46

Dünya bu olayı konuşuyor! Pelosi'nin evine saldırı: Asıl hedef ortaya çıktı!

İHA
Dünya bu olayı konuşuyor! Pelosi’nin evine saldırı: Asıl hedef ortaya çıktı!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde uğradığı saldırı sonucu hastaneye kaldırıldı. ABD'yi karıştıran olayla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Pelosi'nin eşi Paul Pelosi'ye saldıran kişinin "Nancy nerede?" diye bağırdığı ve asıl hedefinin Nancy Pelosi olduğu ortaya çıktı.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin 82 yaşındaki eşi Paul Pelosi'nin San Francisco'daki evinde saldırıya uğramasının ardından saldırıya ilişkin detaylar paylaşılmaya başlandı.

SALDIRIDA ASIL HEDEF ORTAYA ÇIKTI: 'NANCY NEREDE?

ABD basınında yer alan bilgiye göre, saldırganın saldırıyı "hedef gözeterek" yaptığı ve eve girdikten sonra Paul Pelosi'ye "Nancy nerede?" diye bağırdığı bildirildi.

ABD Kongre Polisi ise Nancy Pelosi'nin saldırının meydana geldiği sırada başkent Washington DC'de olduğu ve yanında korumalarının bulunduğunu açıkladı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA!

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin eşi Paul Pelosi, San Francisco'daki evinde saldırıya uğramış, Pelosi hastaneye kaldırılırken, saldırganın da gözaltına alındığı bildirilmişti.

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Dünya bu olayı konuşuyor! Pelosi'nin evine saldırı: Asıl hedef ortaya çıktı!
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