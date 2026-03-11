Dünya bu yalanlara Gazze’de doymuştu

Siyonist İsrail'in Gazze Şeridi'nde yaptığı soykırım süresince ortaya attığı "hastane ve okul" yalanları bu kez de İran'a saldırılarda gündeme getirilmeye başlandı. İsrail'in kirli siyonist emellerle başlattığı İran savaşının ABD'deki önde gelen isimlerinden olan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth dün kameralar karşısına geçti. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Savaş kısa sürede bitebilir" demesinden saatler sonra açıklamalar yapan Hegseth, "İran yalnız ve kötü kaybediyor" dedi ve 9 Mart'ın İran'ın savaş başından bu yana en az füze attığı gün olduğunu söyledi.

TÜNEL YA DA FÜZE ÇIKMAMIŞTI

Hegseth ayrıca İran'ın roketlerini sivillerin yaşadığı mahallelerden veya hastaneler ve okulların yanından attığını ileri sürdü. ABD'de Yahudilerle çok sıkı işbirliği yapan Evanjelik gruplara dahil olduğu düşünülen Hegseth, bu açıklamasında 28 Şubat'taki okul katliamına direkt bir atıf yapmadı. Minab'daki saldırıda 163 İranlı öğrenci öldürülmüştü ve New York Times'a göre söz konusu okulu ABD'ye ait Tomahawk füzesi vurdu. İsrail de Gazze soykırımı boyunca Hamas'ın hastaneleri ve okulları saldırı için kullandığı yalanını ortaya atmıştı. İsrail'in yok ettiği hiçbir hastanede ise tek bir Hamas tüneli ya da füzesi bulunmamıştı.

PENTAGON'A SORUŞTURMA TALEBİ

Öte yandan Trump, bir gazetecinin saldırıya ilişkin "ABD sorumluluk üstlenecek mi?" sorusuna "Bunu görmedim" yanıtını vermişti. ABD'de Demokrat senatörler, ABD ve İsrail'in İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokula düzenlediği saldırıyla ilgili ABD Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) "net cevaplar" verilmesini ve "tarafsız" soruşturma yürütülmesini talep etti.

TRUMP'I SAVAŞA NETANYAHU İKNA ETTİ

ABD kamuoyunda İsrail'in peşinden savaşa gidilmesi tartışılmaya devam ediyor. Amerikan New York Times (NYT) gazetesi de ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırmaya ikna olmasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun etkili olduğunu yazdı. Trump'ın yardımcısı JD Vance'ın ise son günlerde kameralar karşısına çıkmaması da "İran savaşına karşı duruyor" şeklinde yorumlandı. ABD'de sadece kamuoyunda değil Beyaz Saray içerisinde de İsrail çatlağı derinleşiyor.