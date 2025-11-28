Dünya bu ziyarete kilitlendi: Papa 14. Leo İznik’teki ayinin ardından İstanbul’da!

Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye geldi. Ankara ve İstanbul’daki ziyaretlerinin ardından, Bursa’nın İznik ilçesine gelen Papa, İznik Gölü Bazilikası Ören Yeri'nde düzenlenen ayine katıldı. 40 dakika süren ayinin ardından kendisine verilen hediyeleri kabul eden Papa 14. Leo, daha sonra helikopterle İstanbul’a gelerek, Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'ne giriş yaptı.

İlk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere dün Türkiye'ye gelen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Ankara ve İstanbul'daki ziyaretlerinin ardından Birinci Konsil'in 1700'üncü yıl dönümünün kutlanacağı Bursa'nın İznik ilçesine geldi.

Papa'yı taşıyan helikopter, İznik Gölü ve Antik Bazilika'nın üstünde bir süre tur attı. Arkeolojik kazıları havadan izleyen Papa'yı taşıyan helikopter, saat 15.15'te ilçe stadyumuna iniş yaptı. Hristiyan din adamları da Papa'yı görmek için ilçede bir araya geldi. Papa, geniş güvenlik önlemleri altında stadyumdan çıkış yapan konvoyla birlikte saat 15.30'da İznik Gölü kıyısındaki Aziz Neophytos Bazilikası'nın da bulunduğu İznik Gölü Bazilikası Ören Yeri'ne geldi.

Dünyanın birçok ülkesinden gelen Hristiyanlar da Papa'nın katılacağı ayini izlemek üzere Bazilika'nın etrafında toplanırken; Fener Rum Patriği Bartholomeos'un da ilçeye gelmesi nedeniyle Yunanistan, Sırbistan ve Rusya'dan da çok sayıda kişi İznik'e geldi.

ANTİK BAZİLİKA'DA AYİN

Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünde, Bursa'nın İznik ilçesine gelen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, İznik Gölü Bazilikası Ören Yeri'ne gelişinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank tarafından karşılandı.

Kendisini karşılayan protokol üyeleri ile birlikte ören yerine giren Papa, beraberindeki kardinalleri, Fener Rum Patriği Bartholomeos ve din adamlarıyla Aziz Neophytos Bazilikası yanında kurulan platforma geçerek burada düzenlenen ekümenik dua törenine katıldı.

İki farklı mezhebin temsilcisi din adamları ayinde bir araya gelirken, Katolik olan Papa 14''ncü Leo ile İstanbul Ortodoks Patrikhanesi Patriği ve İstanbul Başpiskoposu olarak görev yapan Bartholomeos yan yana dua etti.

BAZİLİKADAN AYRILDI

Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümünde, İznik Gölü kenarındaki Aziz Neophytos Bazilikası'nda 20 din adamı ile 40 dakika süren ayine katılan Papa 14'üncü Leo, daha sonra buradaki ören yerinde oluşturulan müzeyi ziyaret etti.

Kendisine takdim edilen hediyeleri kabul eden ve din adamlarıyla görüşen Papa 14'üncü Leo, saat 16.40'ta ayinin gerçekleştirildiği İznik Gölü Bazilikası Ören Yeri'nden ayrılarak, helikoptere binmek üzere ilçe stadyumuna hareket etti.

İSTANBUL'A GELDİ

Vatikan Devlet Başkanı ve Katollik Kilisesi'nin ruhani lideri Papa 14. Leo'yu İznik'ten İstanbul'a taşıyan helikopter Atatürk Havalimanı'na indi.

Konvoy ve güvenlik önlemleriyle havalimanından ayrılan Papa, Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'ne giriş yaptı.