Dünya bu ziyarete kilitlendi: Papa 14. Leo İznik’teki ayinin ardından İstanbul’da!

Papa 14. Leo ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere Türkiye’ye geldi. Ankara ve İstanbul’daki ziyaretlerinin ardından, Bursa’nın İznik ilçesine gelen Papa, İznik Gölü Bazilikası Ören Yeri'nde düzenlenen ayine katıldı. 40 dakika süren ayinin ardından kendisine verilen hediyeleri kabul eden Papa 14. Leo, daha sonra helikopterle İstanbul’a gelerek, Harbiye'deki Saint Esprit Katedrali'ne giriş yaptı.

Giriş Tarihi: 28 Kasım 2025 22:56 Son Güncelleme: 28 Kasım 2025 23:10

İlk yurt dışı ziyaretini gerçekleştirmek üzere dün Türkiye'ye gelen Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, Ankara ve İstanbul'daki ziyaretlerinin ardından Birinci Konsil'in 1700'üncü yıl dönümünün kutlanacağı Bursa'nın İznik ilçesine geldi.

Papa'yı taşıyan helikopter, İznik Gölü ve Antik Bazilika'nın üstünde bir süre tur attı. Arkeolojik kazıları havadan izleyen Papa'yı taşıyan helikopter, saat 15.15'te ilçe stadyumuna iniş yaptı. Hristiyan din adamları da Papa'yı görmek için ilçede bir araya geldi. Papa, geniş güvenlik önlemleri altında stadyumdan çıkış yapan konvoyla birlikte saat 15.30'da İznik Gölü kıyısındaki Aziz Neophytos Bazilikası'nın da bulunduğu İznik Gölü Bazilikası Ören Yeri'ne geldi.