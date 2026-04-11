Dünya canavarı durduramıyor

Hakkında Gazze Şeridi'nde işlediği savaş suçlarından dolayı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nce yakalama kararı bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dünyanın başına bela olmaya devam ediyor. 28 Şubat'ta İran'a savaşı başlatan Netanyahu, son üç gündür de Lübnan üzerinden ateşkesi baltalamak için uğraşıyor. Netanyahu dün de hem ABD'den hem de çok sayıda ülkeden verilen mesajlara rağmen "Lübnan'da ateşkes olmayacak" dedi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında önceki geceden bu yana 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese Lübnan'ın dahil olmadığını savunan İsrail'in, 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1888 kişi hayatını kaybetti.

PAMUK İPLİĞİNE BAĞLI

ABD basınında yer alan habere göre Trump, Netanyahu'dan, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını azaltmasını istedi. Ancak bu görüşmeden saatler sonra İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, işgal altındaki Lübnan'ın güneyinde yer alan Nebatiye vilayetine bağlı Bint Cubeyl ilçesinde İsrail askerleriyle bir araya geldi ve "İran ile her an savaşa dönebiliriz" dedi.

AMBULANSLARI VURDULAR

İsrail ordusu, Lübnan'da halihazırda hedef aldığı ambulanslar için saldırı uyarısında bulundu. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Hizbullah'ın ambulansları askeri amaçlarla kullandığını iddia ederek, bunun durdurulmaması durumunda ambulans ve sağlık tesislerine saldırı düzenleme tehdidini yineledi. İsrail ordusunun, saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın güneyine düzenlediği bombardımanlarda çok sayıda ambulans hasar gördü. İsrail, Gazze'de de "Hamas kullanıyor" yalanı ile onlarca hastane ve ambulansı yok etti, ancak dünyaya hiçbir kanıt sunamadılar. İsrail'in Lübnan genelinde düzenlediği yoğun hava saldırıları sonrası birçok hastane hasar gördü.



BM: MEVZİLERİMİZE SALDIRI SAVAŞ SUÇU

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıların arttığı ve bu eylemlerin "savaş suçu" sayılabileceği uyarısında bulundu. Anadolu Ajansı'na konuşan UNIFIL Sözcüsü Danny Al-Ghafri, Barış Gücü askerlerine yönelik saldırıların uluslararası hukukun ihlali olduğunu vurgulayarak "BM bayrağı altında görev yapan Barış Gücü askerlerine yönelik her saldırı uluslararası hukukun ihlalidir" dedi.

MESCİD-İ AKSA'YA 'CUMA' AKINI

İsrail'in İran'a saldırıları bahane ederek 41 gün kapalı tuttuğu Mescid-i Aksa'da on binlerce Müslüman haftalar sonra cuma namazı için saf tuttu. Mescid-i Aksa hasretinin ABD-İran ateşkesiyle son bulduğu işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Müslümanlar haftalar sonra cuma namazı kılmak için Mescid-i Aksa'ya akın etti. Mescid-i Aksa'nın kapalı olduğu dönemde adeta sosyal hayatın durduğu işgal altındaki Doğu Kudüs ve özellikle Mescid-i Aksa'nın bulunduğu Eski Şehir bölgesi Filistinlilerle doldu taştı.