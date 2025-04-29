Dünya canlı yayında soykırımı izliyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı dün itibarıyla 52 bin 365'e çıktı. Uluslararası Af Örgütü dün İstanbul'da 150 ülkeyi kapsayan "2024-25 Dünya İnsan Haklarının Durumu" raporu açıklandı. UAÖ Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener, "124 gazeteci öldürüldü, üçte ikisi İsrail tarafından" dedi. Akşener, ABD'nin ve AB'nin İsrail'e silah tedarik edip sessiz kalmasının endişe verici olduğunu belirtti. Raporda, Uluslararası Af Örgütü'nün, İsrail'in soykırım yaptığını belgelerle kanıtladığı belirtilirken, 2024 yılı "İsrail'in Gazze'deki soykırımının canlı izlendiği bir yıl" olarak tanımlandı. Rapora göre doğrudan sivilleri ve sivil yapıları hedef alan saldırılarda birden fazla kuşaktan oluşan ailelerin tamamı yok edildi.

65 BİN ÇOCUK ÖLEBİLİR

Öte yandan İsrail açlığı bir silah olarak kullanmaya devam ediyor. Gazze'deki Filistin hükümeti, 65 binden fazla çocuğun şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle tedavi altına alındığını bildirdi. Açıklamada, İsrail'in yaptığının uluslararası insani hukukun açık ihlali olduğu vurgulandı. Açıklamada, 1.1 milyon çocuğun her gün açlıkla mücadele ettiği Gazze'de, 65 binden fazla çocuğun şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle hastanelere başvurduğu ifade edildi.

GAZZE İÇİN 3 GÜNLÜK VİCDAN NÖBETİ

Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri, dünyanın dikkatini Gazze'ye çekmek ve mazlumların sesi olmak amacıyla üç gün sürecek bir "vicdan nöbeti" başlattı. Muharrem DOĞANTEZ/SABAH

TÜRKİYE, MAHKEMEDE FİLİSTİN'İ SAVUNACAK

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz, bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarındaki Birleşmiş Milletler (BM), diğer uluslararası kuruluşlar ve üçüncü devletlere karşı yükümlülüklerinin tespitine yönelik danışma görüşü kapsamında sunum yapacak. Türkiye, yazılı beyanını 27 Şubat 2025 tarihinde UAD'ye sunmuştu. ANKARA

TÜBA: ABD'DE YAŞANANLARDAN ENDİŞELİYİZ

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Gazze'de yaşananlara barışçıl şekilde sesini yükselten öğrencilerin ABD'de yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına tepki gösterdi. Açıklamada akademik özgürlüğün sadece üniversitelerin değil, demokratik toplumların da temel taşı olduğuna dikkat çekildi.

ÇOCUKLARINDAN KALANLAR

Bureyc Mülteci Kampı'nda Ebu Said isimli baba, İsrail'in öldürdüğü çocuklarından kalanları çadırına asarak hatıralarını yaşatıyor.