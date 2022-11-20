Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocuk hakları ihlalleri konuşuldu

Yeryüzü Çocukları Derneği, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nünde "Çocuk Hakları Basın Açıklaması" gerçekleştirdi. Programın açılışında Dernek Başkanı Sümeyye Altun ve Çocuk Hakları Birimi avukatı tüm yetişkinlere çocuk hak ihlalleri karşısında yükümlülüklerini hatırlatarak çocuk haklarına riayet etmenin ve çocuklar için yaşanabilir bir dünya oluşturmanın öneminden bahsetti.Türkiye, Etiyopya, Doğu Türkistan ve Suriye gibi altı farklı milletten çocuk temsilcileri çocukların daha güvenli, eşit ve özgür bir yaşama sahip olabilmesi için fikir ve önerilerini paylaştı.

"SAVAŞ VE ÇATIŞMALARI SONA ERDİRMELİSİNİZ"

Çocuk Meclis üyeleri, "21. Yüzyılda dünya nüfusu artarken, çocuk hakkı ihlalleri de kat be kat arttı. Uluslararası sözleşmeler, kanun ve yönetmelikler bu zulmü engelleyemedi. İnsanlar, yeryüzünün iyiliğini adaletle dağıtamadı. Saçları, renkleri, tenleri farklı olsa da cesurca tüm çocuklar eşittir diyemedi. Çocuk olmak her insanın ortak paydasıyken eşit ve adil bir yaşam sunulamadı." diye konuştu. Çocuk meclisi üyelerinden 12 yaşındaki Osamah ise "Büyükler, size söylüyorum. Bir çocuğu eğitim hakkından, okuma hakkından mahrum bırakmamalısınız. Savaşları ve çatışmaları sona erdirmelisiniz" dedi.

Yeryüzü Çocukları Derneği, 2016 yılından bu yana Türkiye'de hakları risk altında olan çocukların, eğitim imkanlarına ulaşmalarına; zihin, ruh ve beden gelişimlerini destekleyerek kendi ayakları üzerinde durabilen, haklarını savunabilen bireyler olmalarına ve haklarının korunmasına yönelik çalışmalarda bulunuyor.