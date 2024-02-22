Dünya değişim istiyor

İsrail'in 138 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 29 bin 313'e yükseldi. Katil İsrail, son 24 saatte 118 Filistinliyi daha katletti. İsrail'in soykırımına destek veren ABD'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) bir kez daha Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi veto etmesine tepkiler sürüyor. ABD'nin, Cezayir'in karar tasarısı üzerine verdiği veto kararı geniş kapsamlı bir şekilde kınandı. Karar tasarısı, BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesinden 13'ü tarafından desteklenirken sadece İngiltere çekimser kaldı.ABD'yi sert bir dille eleştirdi. Pekin yönetimi bu hareketin "yanlış mesaj" verdiğini ve "katliamın devamına yeşil ışık yaktığını" söyledi.ABD'nin veto kararı üzerine BMGK'da reform çağrısında bulundu.BM diplomatı Amar Bendjama, "Ne yazık ki Güvenlik Konseyi bir kez daha başarısız oldu" dedi.BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, savaş suçları, insanlığa karşı suçlar ve soykırım işleyenlerin hesap vermesi için çabalarından vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Tarih, BM Güvenlik Konseyi'ni çok sert yargılayacak" dedi.Eylemsizlik 29 bin cana mal oldu.Veto, soykırımın doğrudan ortağı olduğunu gösterdi ve katliamın devamına yeşil ışık yaktı.ABD, ateşkesi veto etmekle İsrail'in işlediği suçlara ortak oldu.Washington sivilleri koruma şansına sahipti ancak "tam tersi yolu" seçti.Kalıcı ateşkesi konuşmak için henüz doğru zaman olmadığını, onun yerine rehinelerin kurtarılması ve insani yardımların artırılması için 6 haftaya kadar uzayabilecek "geçici bir ateşkesin" yeterli olduğunu savundu.İngiltere ve ABD üniversitelerinde yapılan araştırmaya göre Gazze'de, ateşkes ilan edilse dahi ağustosa kadar 11 bin 580 kişi salgınlar, hastalıklar ve yaralanmalar nedeniyle ölecek. Raporda, salgınlarda en fazla ölümün kolera, çocuk felci, kızamık ve meningokokal menenjitten kaynaklanacağı öngörüldü.Birleşmiş Milletler (BM) Gıda Hakkı Özel Raportörü Michael Fakhri, İsrail'in tüm Filistinlileri cezalandırmak istediğini ve bunun "bir soykırım" olduğunu belirterek, Gazze'de daha önce bu seviyede açlığın yaşanmadığını söyledi.İsrail ordusunun, karadan girdiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunan el-Mevasi bölgesinde, Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) barınağını hedef alarak 2 kişiyi öldürdüğü duyuruldu. İşgalci İsrail hastaneleri de hedef almaya devam ediyor. BM, "Gazze'deki Nasır Hastanesi iyileşme yeri değil, ölüm yeri haline geldi" mesajını yayınladı.İsrail, dünyanın tepkisine rağmen 1.5 milyondan fazla Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırı hazırlıklarını sürdürüyor. Independent'taki haberde, "Refah'a sığınan siviller yaklaşan kara saldırısının dehşetiyle karşı karşıya: Kaçış nereye? Bombalamada ölmeyenlerin izdihamda öleceği tahmin ediliyor" denildi.