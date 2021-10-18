‘Dünya dev bir tünelin içinde’

KANADALI gökbilimci Jennifer West
liderliğindeki araştırma ekibinin yeni analizine göre Dünya ve hatta tüm Güneş Sistemi
, dev bir manyetik tünelle çevrili. Toronto Üniversitesi
'nde görev alan gökbilimci Jennifer West ve meslektaşları, hakemli bilimsel dergi Science'ta yayımlanan yeni bir makalede gökyüzündeki iki ana yapıya odaklandı: Kuzey Kutup Mahmuzu
(North Pole Spur) ve Fan Bölgesi
(Fan Region). West "Radyo ışığını görebilen gözlerimiz olsaydı gökyüzüne baktığımızda her yönde bu tünel benzeri yapıyı görürdük" diye konuştu. Bu manyetik tünelin galaksideki rolünü ortaya çıkarmak için daha karmaşık modeller oluşturan ekip üyeleri "Manyetik alanlar izole değildir. Hepsi birbirine bağlanmalı" fikri üzerinde duruyor.