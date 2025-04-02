Dünya diken üstünde! Gözler ABD Başkanı Trump’ın açıklayacağı tarifelerde

Analistler, Trump'ın açıklamalarının piyasalarda oynaklığa neden olabileceğini ve yatırımcıların risk iştahının azalabileceğini belirtiyor.

ABD Başkanı Trump'ın "Önce Amerika" politikaları kapsamında duyuracağı yeni tarifelerin özellikle çelik, alüminyum, otomotiv ve teknoloji sektörlerini kapsaması bekleniyor. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, tarifelerin duyurulmasının ardından hemen yürülüğe gireceğini belirterek, "2 Nisan 2025, modern Amerikan tarihinin en önemli günlerinden biri olacak." dedi.

ABD MERKEZ BANKASI (FED) VE EKONOMİK BEKLENTİLER

Fed yetkilileri de tarifelerin olası etkilerine ilişkin uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, Trump yönetimindeki geniş kapsamılı tarifelerin enflasyonun yeniden yükselmesine veya ekonomik yavaşlamaya neden olabileceğini belirtti.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler de karışık bir görünüm sergiliyor. ISM imalat sanayi PMI verisi 49'a gerileyerek sektörde daralmaya işaret ederken, JOLTS açık iş sayısı şubat ayında 7 milyon 568 bine düşerek öngörülerin altında kaldı. Bu durum, istihdam piyasasındaki gücsüzlüğe işaret ediyor.