‘Dünya dışlıyor biz kucaklıyoruz’
Yunanistan'da İsrail ile olan yakın ilişki tartışılmaya devam ediyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 81. oturumu kapsamında gerçekleştirdiği görüşme, Atina'da tepki ile karşılandı. Yunanistan'da yayın yapan savunma sitesi Militaire, New York'taki görüşme için "tehlikeli kucaklaşma" başlığını attı. "Dünya dışlıyor, biz kucaklıyoruz" ifadesine yer verilen haberde Miçotakis'in Netanyahu ile görüşen tek Avrupalı lider olduğu kaydedildi. Muhalefetten de görüşmeye tepki geldi. ''Yunanistan için bundan daha büyük bir utanç olamaz" yorumları yapıldı.